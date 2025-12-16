Ростов-на-Дону пополнится сотней «умных» транспортных павильонов в 2026 году
В Ростове-на-Дону до конца 2026 года появится 100 умных остановочных павильонов с точками доступа Wi-Fi. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алену Беликову.
Фото: Валентина Любашенко
По информации министра, павильоны установят в рамках концессионного соглашения между департаментом транспорта города и ООО «АПР-СитиТВД». В 2025 году в донской столице уже разместили 50 современных остановочных комплексов с модулями беспроводного доступа от «Ростелекома». Сейчас департамент транспорта проводит приемку выполненных концессионером работ.
«Работоспособность точек доступа Wi-Fi на новых остановочных павильонах будет обеспечена после приемки объектов указанного соглашения»,— отметила Алена Беликова.