Театр «СамАрт» представит премьеру по сказке Оскара Уайлда

Премьера спектакля «Звездный мальчик» (6+) состоится на сцене самарского театра юного зрителя «СамАрт» в субботу, 20 декабря. Об этом сообщают представители театра.

В 2025 году показы спектакля пройдут до 30 декабря включительно. В январе 2026 года постановку можно будет посмотреть с третье по шестое числа. Начало показов — в 11:00 и 14:00 (MSK+1).

Спектакль «Звездный мальчик» поставлен по одноименной сказке английского писателя Оскара Уайлда, написанной в 1891 году. Она была опубликована в сборнике «Гранатовый домик», посвященном жене автора Констанции Уайлд. Писатель сочинил сказку для своих сыновей Сирила и Вивиана.

Сказка посвящена красивому, но жестокому мальчику, который отрекся от своей матери из-за того, что она была нищенкой. После этого ребенок стал безобразным на вид и постепенно осознал, что жестоко обошелся с близким родственником. Герой отправляется в путь, чтобы вымолить прощение у матери.

Авторы спектакля описывают его как «историю о взрослении души, покаянии и добре». Историю Звездного мальчика в постановке рассказывают и поют обитатели леса, ставшие спутниками героя в его странствии. В спектакле воссоздается мистический средневековый мир с картин Босха и Брейгеля.

Режиссером инсценировки выступила художественный руководитель Санкт-Петербургского Городского театра и лауреат премии «Золотой софит» Наталия Лапина. Художник-постановщик — Александр Якунин, работавший помимо Самары в театрах Санкт-Петербурга, Твери, Рязани, Иваново, Пскова, Ставрополя, Краснодара и Хельсинки. Музыкальный руководитель — Тина Тарусина, участница музыкально-театральной группы «Сестра Петр». Она создала музыкальное оформление спектаклей для театров в разных городах России.