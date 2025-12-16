«Гору Тахталы называют турецким или анатолийским Олимпом»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о легендах и исторических памятниках античной эпохи, сохранившихся в современной Турции.

Продолжаю рассказ о впечатлениях от зимней Турции. Античных коннотаций тут огромное множество: в древности Малая Азия была неотрывной частью греческого мира, и государств тут было немало, и чудес света, и исторических памятников. К примеру, узор меандр, который представляет собой угловатую змейку, возник от названия одноименной реки, впадающей поныне в Эгейское море, а город Троя из «Илиады» Гомера находился недалеко от нынешнего города Чанаккале у пролива Дарданеллы. Мне довелось побывать в Кемере, в деревне с названием Текирова. Она расположена прямо напротив горы Тахталы, которую называют турецким или анатолийским Олимпом.

Тут запутанная история. Вроде бы гора Олимп, где располагался громовержец Зевс и весь сонм греческих богов, находится в Фессалии. Если поехать, скажем, из Салоников в монастырь Метеоры, то на полдороги, сразу за городом Катерини, поворот направо и указатель «Олимп». Его видно снизу в хорошую погоду, а если вы подготовленный горовосходитель, можно подняться пешком на вершину Митикас или, как ее называют, Пантеон. Однако турецкий Олимп спорит с канонической версией. Сюда, кстати, доехать можно на канатке. Дело в том, что, согласно известному древнегреческому мифу, герой Беллерофонт за случайное убийство брата был изгнан в Ликию, где тамошний царь давал ему разные смертельные задания. В частности, повелел убить чудовище Химеру, у которой была львиная голова, козлиное туловище и хвост в виде змеи. Беллерофонт приручил крылатого коня Пегаса и поразил Химеру из лука с воздуха. Отсюда иногда ведут название современного курорта Кемер.

Затем герой возгордился, решил слетать на Олимп, вмешался Зевс, послал волшебного овода, тот искусал Пегаса, конь сбросил героя ниц. Кончилось все плохо, как всегда у древних греков. Однако турецкие исследователи довольно логично предполагают, что именно их гора Тахталы и была настоящим Олимпом, потому что Ликийское царство было именно тут, со столицей в городе Миры Ликийские, где, кстати, всю жизнь прослужил епископом Николай Чудотворец. Но это другая история.

Дмитрий Буткевич