Экс-прокурор Ярославля стал первым зампрокурора Татарстана

Президент России Владимир Путин назначил Александра Чеховского, бывшего прокурора Ярославля, первым заместителем прокурора Республики Татарстан. Указ был подписан 29 ноября.

Фото: Официальный канал прокуратуры Республики Татарстан в Telegram Александр Чеховской

Фото: Официальный канал прокуратуры Республики Татарстан в Telegram

Александр Чеховской, родившийся в Саратове, был прокурором Ярославля с апреля 2021 года до июня 2022 года. До этого, с 2007 года, он работал в органах прокуратуры региона, в том числе заместителем прокурора Фрунзенского района Ярославля и Угличским межрайонным прокурором .

Ярославль покинул в июне 2022 года в связи с назначением на пост заместителя прокурора Татарстана.

Алла Чижова