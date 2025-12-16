Экс-прокурор Ярославля стал первым зампрокурора Татарстана
Президент России Владимир Путин назначил Александра Чеховского, бывшего прокурора Ярославля, первым заместителем прокурора Республики Татарстан. Указ был подписан 29 ноября.
Александр Чеховской
Фото: Официальный канал прокуратуры Республики Татарстан в Telegram
Александр Чеховской, родившийся в Саратове, был прокурором Ярославля с апреля 2021 года до июня 2022 года. До этого, с 2007 года, он работал в органах прокуратуры региона, в том числе заместителем прокурора Фрунзенского района Ярославля и Угличским межрайонным прокурором .
Ярославль покинул в июне 2022 года в связи с назначением на пост заместителя прокурора Татарстана.