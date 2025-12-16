Рябков: разрешение конфликта на Украине уже на пороге
Урегулирование российско-украинского конфликта уже «на пороге». Такое мнение высказал замглавы МИД России Сергей Рябков.
Замглавы МИД России Сергей Рябков
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Очень уверен и почти убежден, что мы находимся на пороге разрешения этого ужасного кризиса»,— сказал господин Рябков в интервью ABC News.
Дипломат также пояснил, что спецоперация на Украине оказалась неизбежна, поскольку события развивались в «неправильном направлении». На данном этапе Россия готова к сделке, заключил замглавы МИДа.