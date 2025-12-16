Саудовская Аравия казнила рекордное количество человек в 2025 году

С начала 2025 года в Саудовской Аравии казнили 340 человек. Страна превзошла собственный прошлогодний максимум по этому показателю, сообщает CTV со ссылкой на расчеты AFP.

Большая часть казненных за год — 232 человека — были осуждены за преступления, связанные с наркотиками. По данным AFP, резкий рост числа смертных приговоров связан с продолжающейся в Саудовской Аравии «войной с наркотиками». В конце 2022 года королевство возобновило спустя три года казни по соответствующим статьям.

Документирование смертных казней в стране ведется с 1990 года. В 2024 году, по оценкам Amnesty International, число задокументированных казней во всем мире достигло 10-летнего максимума — 1518 человек. Более 90% случаев пришлись на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию. Не учитывалось число казненных в Китае, Северной Корее и Вьетнаме.