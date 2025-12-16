В Удмуртии установили предельный размер оплаты ТО для машин различных категорий

Максимальный размер оплаты техосмотра (ТО) легкового автомобиля (категория М1) в Удмуртии в 2026 году составит 1,2 тыс. руб. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на сайте кабмина. Для микроавтобусов от восьми мест массой до 5 т (М2) стоимость ТО составит 2 тыс. руб., массой свыше 5 т (М3) — почти 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предельный размер ТО также для мототранспорта (L) — 422 руб., прицепов — от 991 руб. (масса до 3,5 т) до 1,67 тыс. руб (масса больше 3,5 т). Максимальная цена за ТО среди всего перечня у транспортных средств, перевозящих опасные грузы, — 3,35 тыс. руб. Предел для городского электротранспорта — 1,7 тыс. руб. Размеры установлены на период с 1 января по 31 декабря 2026 года.