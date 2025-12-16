Доля китайских авто в объеме продаж ведущих брендов в Петербурге снизилась на 12%

За первые 11 месяцев 2025 года доля китайских марок в общем объеме продаж 25 ведущих автомобильных брендов снизилась на 12% к аналогичному периоду прошлого года. Она составила 60,5% против 68,3% в январе-ноябре 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале автоэксперт Денис Гаврилов.

Россйиские автопроизводители за аналогичный период, напротив, увеличили долю в продажах топ-25 с 24,7% до 28,4%.

Эксперт отмечает, что причиной падения доли китайских марок стало сокращение их количества в топ-25, существенное падение продаж у некоторых из них, а также развитие суббрендов — Belgee и Tenet, которые не входят в категорию автопроизводителей из КНР, а также.

Рост доли отечественных марок господин гаврилов объясняет увеличением продаж автомобилей Solaris и появление в топе уходящего с рынка российского бренда Xcite.

Артемий Чулков