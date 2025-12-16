В Саратовской области почти 3 тыс. учителей старше 60 лет

В Саратовской области от 10 до 17% учителей работают не по своей специальности. Об этом в областной думе на заседании комитета по образованию и культуре рассказал заместитель министра образования Никита Вдовин.

Заместитель министра образования Саратовской области Никита Вдовин, отчитываясь о целевом обучении, напомнил, что проблема обеспечения школ квалифицированными кадрами остается актуальной. Так, на начало учебного года в области насчитывалась 201 вакансия учителей. При этом есть риски, связанные с возрастом работающих педагогов: в регионе более 2,8 тыс. педагогов — старше 60 лет. От 10 до 17% учителей преподают не в соответствии с дипломом, а по другому направлению. Это касается таких предметов, как русский язык, литература, математика, иностранный язык, информатика, начальные классы. Господин Вдовин подчеркнул, что в этих случаях имеет место переподготовка, тем не менее фиксируется вот такая ситуация. Только пятая часть от общей численности учителей имеет нагрузку, не превышающую ставку штатного расписания.

В 2025 году в регионе заключили 230 договоров на целевое обучение из запланированых 164. В прошлом году заключено 180 целевых договоров.

С детализированной педагогической квотой, которую предоставляет для СГУ правительство РФ, не справились три района области: Дергачевский, Лысогорский, Федоровский. Получение детализированной квоты возможно, только если заранее районом подавалась заявка о кадровой потребности. Господин Вдовин объяснил просчеты неправильным планированием муниципалитетов, а также ошибками, допущенными при работе с цифровой платформой «Работа в России».

Татьяна Смирнова