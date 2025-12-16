На ночную диспансеризацию пришли 600 ярославцев

В Ярославской области участниками акции «Ночь диспансеризации» стали 600 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Фото: Правительство Ярославской области

Акция предполагает, что с 17 до 24 часов люди всех возрастов и категорий могут пройти диспансеризацию. Первая «Ночь» в регионе прошла 12 декабря во всех поликлиниках. В областном минздраве «Ъ-Ярославль» пояснили, что больше всего человек в рамках акции обратились в Угличскую ЦРБ, а также в клинические больницы №2 и 3 Ярославля. Каждый участник получил сертификат на 1000 руб. для оплаты платных медицинских услуг.

«Ночи диспансеризации» проходят и в других городах России: в Стерлитамаке, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Вологде.