Посещаемость торговых центров в Сибири продолжает снижаться

По итогам 47-й недели 2025 года (с 17 по 23 ноября) посещаемость крупных торговых центров Сибири в сравнении с предыдущей неделей оказалась на 4% ниже, а в годовом выражении на 6%. На трафик не повлияли ни распродажи, ни акции под эгидой Black Friday в этот период, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

«Что касается ноября в целом, то показатели месяца традиционно выше, чем в октябре, но при этом также наблюдается остывание от прошлогодних показателей. Это в целом близко и согласуется с общероссийскими трендами», — полагает эксперт.

По мнению аналитиков, посещаемость ТЦ снижается ввиду роста доли онлайн-покупок, смещения импульсных трат на маркетплейсы, сокращения ассортимента из-за ухода ряда международных брендов, а также тенденции к более осознанному потреблению.

Лолита Белова