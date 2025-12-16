В Шахтах мастер автосервиса получил срок за продажу чужой Audi

Житель Шахт обратился в полицию с заявлением об исчезновении автомобиля Audi. Пострадавший сдал машину на ремонт в местный автосервис, однако при попытке забрать транспорт не смог его обнаружить. Ущерб превысил 540 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска провели ряд необходимых оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установили 31-летнего жителя города. По данным следствия, владелец передал автомобиль и запчасти в мастерскую для ремонта двигателя и коробки передач. Механик принял заказ, но вскоре уволился из сервиса.

По договоренности с клиентом злоумышленник перевез машину к себе домой для продолжения работ. После завершения ремонта он продал чужое транспортное средство, а вырученные средства потратил по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Валентина Любашенко