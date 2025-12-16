Продажи недвижимости выросли во втором полугодии 2025 года на 54%

Компания «Суварстроит», один из ведущих девелоперов Татарстана, отмечает значительный рост по сделкам. По предварительным данным, в IV квартале 2025 года количество сделок (включая квартиры, коммерческие помещения, машино-места и кладовые) выросло примерно на 35% по сравнению с III кварталом.



Еще более впечатляющая динамика наблюдается при сравнении полугодий. Во II полугодии объем продаж компании вырос на 54% относительно I полугодия. При этом стоит отметить, что статистика декабря еще формируется, и итоговые показатели года ожидаются еще выше.

Основными драйверами роста продаж «Суварстроит» стали собственные стимулирующие меры компании и ажиотажный спрос на фоне изменений на ипотечном рынке. С июля застройщик запустил специальные предложения, включая скидки до 20 тыс. рублей за квадратный метр, программы с пониженной ставкой и субсидирование первоначального взноса, что значительно повысило доступность жилья.

Параллельно резкий рост числа сделок спровоцировала новость об ужесточении условий семейной ипотеки, что побудило клиентов спешно приобретать недвижимость до вступления в силу новых правил.

По данным «Суварстроит», лидерами продаж остаются самые доступные форматы - студии и однокомнатные квартиры, на которые приходится около 50% всех реализованных лотов. Покупатели в первую очередь выбирают оптимальное по цене предложение. В последние месяцы также отмечен всплеск сделок, связанных с оформлением второй ипотеки на супруга/супругу, что было ожидаемо, ведь такая возможность будет отменена с февраля 2026 года.

«Суварстроит» к концу года сохраняет лидерство по объемам строительства в Татарстане: на данный момент девелопер возводит порядка 276 тыс. квадратных метров. Также компания занимает первое место в регионе по объему ввода жилья – в этом году введено в эксплуатацию 145 160 кв. м жилья в рамках проектов «Хади Атласи», «Южный парк», «Дом Чемпионов» и «Дом Кедр».

Застройщики: • ООО «Специализированный застройщик «Стройресурс Инвест», ИНН 1624017381(коммерческое название: ЖК «Хади Атласи») • ООО СЗ «Южный парк», ИНН 1655432765 (коммерческое название ЖК «Южный парк», дома 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5), ООО «СЗ «Южный парк-4», ИНН 1655469420 (коммерческое название ЖК «Южный парк», дома 4.1, 4.2, 4.3) • ООО «СЗ «Станция Спортивная-2» (ЖК «Станция Спортивная», дом 2.2), ООО «СЗ «Станция Спортивная-3» (ЖК «Станция Спортивная», дома 3.3,3.4) • ООО «СЗ «Сказочный Лес», ИНН 1655432758 (коммерческое название ЖК «Сказочный лес», дом «КЕДР» (4.1)). Проектные декларации на сайте наш. дом.рф. ФЗ 214. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ФЗ 214.

ООО «#СУВАРСНАМИ», ИНН 1684008783