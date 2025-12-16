Продажи недвижимости выросли во втором полугодии 2025 года на 54%
Компания «Суварстроит», один из ведущих девелоперов Татарстана, отмечает значительный рост по сделкам. По предварительным данным, в IV квартале 2025 года количество сделок (включая квартиры, коммерческие помещения, машино-места и кладовые) выросло примерно на 35% по сравнению с III кварталом.
Еще более впечатляющая динамика наблюдается при сравнении полугодий. Во II полугодии объем продаж компании вырос на 54% относительно I полугодия. При этом стоит отметить, что статистика декабря еще формируется, и итоговые показатели года ожидаются еще выше.
Основными драйверами роста продаж «Суварстроит» стали собственные стимулирующие меры компании и ажиотажный спрос на фоне изменений на ипотечном рынке. С июля застройщик запустил специальные предложения, включая скидки до 20 тыс. рублей за квадратный метр, программы с пониженной ставкой и субсидирование первоначального взноса, что значительно повысило доступность жилья.
Параллельно резкий рост числа сделок спровоцировала новость об ужесточении условий семейной ипотеки, что побудило клиентов спешно приобретать недвижимость до вступления в силу новых правил.
По данным «Суварстроит», лидерами продаж остаются самые доступные форматы - студии и однокомнатные квартиры, на которые приходится около 50% всех реализованных лотов. Покупатели в первую очередь выбирают оптимальное по цене предложение. В последние месяцы также отмечен всплеск сделок, связанных с оформлением второй ипотеки на супруга/супругу, что было ожидаемо, ведь такая возможность будет отменена с февраля 2026 года.
«Суварстроит» к концу года сохраняет лидерство по объемам строительства в Татарстане: на данный момент девелопер возводит порядка 276 тыс. квадратных метров. Также компания занимает первое место в регионе по объему ввода жилья – в этом году введено в эксплуатацию 145 160 кв. м жилья в рамках проектов «Хади Атласи», «Южный парк», «Дом Чемпионов» и «Дом Кедр».
