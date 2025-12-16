Минобороны РФ хочет продать два изношенных военных вагона за 3,5 млн рублей

Минобороны РФ выставило на торги два вагона локомотива в Знаменске Астраханской области. Прием заявок на участие в конкурсе начнется завтра, 17 декабря. Начальная цена около 3,5 млн руб., шаг аукциона - 173,64 тыс. руб. (5%). Размер задатка — 347,28 тыс. руб. (10%).

Согласно документации, ведомство предлагает приватизировать вагоны 1989 года выпуска с износом 95%. Техническое состояние военного имущества отнесли к пятой категории. Стоимость одного вагона превышает 1,7 млн руб.

Аналогичные торги проводились в ноябре этого года. Однако они были признаны несостоявшимися — заявок на участие не поступило.

30 января 2026 года рабочая комиссия примет последние заявки на участие в аукционе. 4 февраля будут определены участники, а 6-го числа уже подведут итоги.

Нина Шевченко