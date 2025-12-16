Утвердили приговор экс-главе структуры «Росатома» за взяточничество в Озерске

Приговор Хамовнического районного суда Москвы бывшему генеральному директору ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами» Игорю Игину вступил в силу. Экс-глава структуры «Росатома» осужден на 11 лет колонии строгого режима за получение взяток при строительстве объектов в Озерске (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд и следствие установили, что Игорь Игин получил взятку в размере 132,5 млн руб. от учредителей ООО «Стройпроект» (Санкт-Петербург). Взамен он помогал в заключении и исполнении госконтрактов по выполнению строительно-монтажных работ. Объекты атомной промышленности возводили в Челябинской и Томской областях, а также в Красноярском крае. Общая стоимость договоров составляла более 7 млрд руб. Работы проводились в рамках федеральной программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2035 года».

Преступления при строительстве объекта в Озерске выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Помимо основного наказания, фигуранту назначили штраф в размере 265 млн руб. и запретили занимать руководящие и административные должности сроком на пять лет.

Виталина Ярховска