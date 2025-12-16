Волгоградцев задержали в Астрахани при попытке сбыта синтетических наркотиков

Астраханские следователи завели уголовное дело в отношении двух жителей Волгоградской области. Мужчин, один из которых является несовершеннолетним, подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, волгоградцы предположительно приобрели в интернете более 200 граммов синтетического наркотика. Они якобы намеревались продать его на территории Астраханской области.

Фигуранты дела пытались скрыть наркотики в тайниках по всей Астрахани, однако их остановили сотрудники регионального УМВД России. Довести до конца преступный замысел им не удалось.

Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Расследование продолжается.

Марина Окорокова