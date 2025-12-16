Гитара Курта Кобейна заняла место в музее

Самая дорогая электроакустическая гитара в мире теперь станет музейным экспонатом. Речь об инструменте Курта Кобейна, с которым музыкант за четыре месяца до своей гибели выступал на знаменитом концерте MTV в Нью-Йорке. Теперь артефакт стоимостью $6 млн передан в коллекцию британского Королевского колледжа музыки. Последний раз знаменитая адаптированная под игру левой рукой гитара выставлялась на аукционе в марте 2025 года. Там же показывали зеленый кардиган лидера Nirvana, известный по телевизионной записи этого выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Royal College of Music / London Фото: Royal College of Music / London

Курт Кобейн во время выступления на концерте Unplugged на MTV иронизировал по поводу стоимости некоторых инструментов, но для него предпочел именно эту модель — фирмы Martin 1959 года выпуска. Теперь гитара будет храниться в Королевском колледже музыки. Патроном заведения считается король Карл III. В коллекции собрания — почти 1 тыс. экспонатов, от старинных скрипок до нотных автографов, например, Моцарта и Шопена. В самой модели гитары фирмы Martin ничего уникального нет, но история Nirvana повышает ее стоимость в десятки раз, пояснил директор Ассоциации производителей музыкальных инструментов и звукового оборудования Максим Гузинин: «На мой взгляд, цена конкретно этого предмета обусловлена в основном принадлежностью к известной личности. Подобного рода лот можно найти на различных онлайн-площадках. Например, гитару той же модели примерно тех же годов можно приобрести на Reverb.com за €100 тыс., что 60 раз дешевле. Аналогичный современный вариант без электроакустических приспособлений, звукоснимателей и прочего продается за €5,5 тыс., что уже похоже на цену хорошего профессионального инструмента. В принципе, маловероятно, что качественные характеристики зависят от того, кто использовал этот инструмент в прошлом. Тут вопрос все же в редкости конкретной единицы и ценности для ограниченного количества людей».

Среди других экспонатов Королевского колледжа музыки находится и гитара, изготовленная в Португалии и датированная XVI веком. Музейная судьба для инструмента Курта Кобейна гораздо предпочтительнее, чем жизнь в чьей-то частной коллекции, уверен основатель компании Skifmusic Борис Колесников: «Как человек из музыкальной индустрии могу сказать, что судьба этой гитары максимально правильная. Инструмент за $6 млн не должен быть просто трофеем чьей-то частной коллекции. Его место в индустрии, где он становится частью культурной памяти, а не объектом спекуляции. И Martin D-18 Кобейна — это не просто редкая модель или дорогой винтаж, это символ переломного момента в истории рок-музыки. MTV Unplugged показал, что рок может быть уязвимым, честным и даже камерным. Именно эта гитара стала проводником этого настроения. Фактически это один из самых узнаваемых инструментов XX века. Если говорить о сопоставимых лотах, такие примеры есть. В частности, Fender Stratocaster Джимми Хендрикса, Black Strat Дэвида Гилмора, акустика Джона Леннона. Их стоимость находится в диапазоне от нескольких миллионов до десятков миллионов долларов.

Но важно понимать, цена здесь — это не про дерево, электронику или бренд, а про культурный код. Попадание этой гитары в Королевский колледж музыки — это не финал истории, а ее правильное продолжение».

Болотный кардиган Курта Кобейна, в отличие от гитары, все-таки ушел в частную коллекцию. Его продали за $334 тыс. Таким образом он стал самой дорогой кофтой в истории.

