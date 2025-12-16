Земля под стадионом «Пионер» в Иркутске возвращена в собственность города

Четвертый арбитражный апелляционный суд полностью удовлетворил требования прокуратуры Иркутской области, которая добивалась возврата в муниципальную собственность земельного участка под стадионом «Пионер», расположенного в Октябрьском районе Иркутска.

По данным надзорного ведомства, стадион был приватизирован в 2017 году, при этом органами местного самоуправления не было установлено обязательное требование о сохранении целевого назначения спортивного объекта. В связи с этим спортивный комплекс в 2022 году новый собственник снял с кадастрового учета как объект недвижимости и в последствии перепродал застройщикам под возведение многоквартирных домов.

Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований прокуратуры об изъятии земельного участка из незаконного владения отказал.

О восстановлении стадиона «Пионер» инициативная группа местных жителей говорит с конца 2020 года. В начале 2021 года губернатор региона Игорь Кобзев пообещал, что стадион будет восстановлен. Глава области поддержал идею строительства на месте «Пионера» многофункционального спортивного комплекса массового спорта с первым крытым скейт-парком.

