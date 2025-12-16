ФАС выдала предупреждение оператору пермского аэропорта

Федеральная антимонопольная служба выявила, что главный оператор аэропорта Перми взимал с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров, и вынесла ему предупреждение. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

ФАС провела анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров. Нарушения были выявлены и в АО «Международный аэропорт Сочи», АО «Аэропорт Храброво» и АО «Аэропорт Кольцово», а также в действиях главного оператора аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно-Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Петропавловска-Камчатского, Самары, Тобольска и Челябинска.

Как сообщает ФАС, тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров. Однако главные операторы указанных аэропортов взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа, который они установили самостоятельно. Такие действия, по мнению службы, содержат признаки навязывания авиакомпаниям невыгодных для них условий договора.