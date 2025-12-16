В Самаре компанию оштрафовали за незаконный прием на работу бывшего госслужащего

Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила нарушения при приеме на работу бывшего государственного служащего. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По данным надзорного ведомства, компания, занимающаяся оптовой торговлей бытовыми товарами, приняла на должность директора бывшего госслужащего. Ранее он работал начальником цеха по производству сельскохозяйственной продукции центра трудовой адаптации осужденных в одном из исправительных учреждений.

Организация не уведомила работодателя по последнему месту службы о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим. Прокуратура возбудила в отношении юридического и должностного лиц дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Суд оштрафовал компанию и ее руководителя на общую сумму 70 тыс. руб.

Руфия Кутляева