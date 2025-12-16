Челябинский облсуд ужесточил приговор водителю автобуса за гибель двух человек

Челябинский областной суд ужесточил приговор водителю рейсового автобуса за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ) в Агаповском районе. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении вместо двух, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 12 февраля этого года водитель рейсового автобуса Магнитогорск — Верхнеуральск выехал на встречную полосу на дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Транспортное средство столкнулось с автомобилем Daewoo Matiz. В результате аварии 36-летний водитель легковой машины и его 32-летняя пассажирка погибли на месте, еще двое детей пострадали. Десятилетняя девочка получила тяжелые травмы, двухлетний мальчик — легкий вред здоровью. Как ранее сообщала прокуратура, водитель автобуса уснул за рулем, из-за чего и выехал на встречную полосу.

В октябре Агаповский районный суд назначил наказание фигуранту в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении и лишил водительских прав на два года девять месяцев. Надзорное ведомство вместе с представителем потерпевшего обжаловали приговор. По их мнению, смягчающие обстоятельства учтены необоснованно. Челябинский областной суд ужесточил приговор в части основного наказания до четырех лет лишения свободы.

Виталина Ярховска