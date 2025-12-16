На Ставрополье вернутся морозы до -9°

В Ставропольском крае похолодает до минус девяти градусов в ближайшие ночи. Ставропольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о облачной погоде с осадками и гололедицей на дорогах до 18 декабря. Ночью и утром в Ставрополе выпадет снег, возникнут туман и изморозь, температура воздуха колеблется от -9 до +6 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Маслаков Фото: Станислав Маслаков

Утром 16 декабря снег заметет краевую столицу, туман снизит видимость, гололедно-изморозевые явления усложнят движение. Днем осадки прекратятся, восточный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, столбики термометров покажут от -1 до +1 градуса. К ночи температура опустится до -5…-7 градусов, ощущаться будет как -8 из-за влажности и ветра.

Утром 17 декабря воздух прогреется до 0…+2 градусов, но на дорогах сохранится гололедица ночью и утром. Ночью 18 декабря ветер стихнет до 3-8 метров в секунду, морозы достигнут -4…-6 градусов, днем потеплеет до +2…+4. По краю в целом 16 декабря утром местами пойдет снег с туманом и гололедом, днем температура поднимется до +4 градусов при восточном ветре с порывами до 9 метров в секунду.

В три следующих дня переменная облачность продержится, ночные морозы ударят до -4…-9 градусов, днем потеплеет до 0…+5 градусов. 18 декабря температура днем достигнет +1…+6 градусов, ночью и утром гололедица возникнет местами. Гидрометцентр России подтверждает эти прогнозы до 18 декабря, подчеркивая риск морозной погоды и гололеда.

Ранее Ставрополье пострадало от непогоды: штормовой ветер повалил десятки деревьев, оборвал провода. Спасатели и коммунальщики все выходные 13-15 декабря ликвидировали последствия стихии, устраняли обрывы линий электропередач и расчищали улицы. ЦГМС связывает текущие холода с циклоном, который принес осадки и ветер, теперь сменяется антициклоном с морозами. Водители и пешеходы должны соблюдать осторожность из-за гололеда, коммунальные службы усиливают обработку дорог реагентами.

Станислав Маслаков