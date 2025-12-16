Ставрополье удвоило экспорт сахара в 2025 году

Ставропольский край экспортировал сахарную продукцию на 3 млн долларов за 11 месяцев 2025 года, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края. Этот показатель в два раза превысил результат аналогичного периода 2024 года.

Министр экономического развития Антон Доронин связывает успех с высоким спросом на местный сахар в Турции, Израиле и странах ближнего зарубежья. Регион активно выращивает сахарную свеклу и перерабатывает ее. В 2025 году производство свеклы выросло на 13%, урожайность — на 10%. Ставрополье обеспечивает внутренний рынок и наращивает поставки за рубеж. Переработанная продукция занимает 81% экспорта агропромышленного комплекса края.

Рост экспорта входит в региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Край реализует его в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Государственная программа «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» поддерживает производителей субсидиями и льготами.

Ставрополье лидирует в России по производству сельхозпродукции. Регион укрепляет продовольственную безопасность страны. За январь-ноябре экспорт сахара вырос на 124,5%, молочной продукции — более чем вдвое. Общий экспорт перерабатывающих отраслей достиг 343 млн долларов за девять месяцев, что на 1,7% выше прошлогоднего уровня.

Крупнейшие партнеры — Беларусь и Грузия. В эти страны выросли поставки зерна, муки, масла и кондитерских изделий. Край продает продукцию в 83 страны и развивает связи с 120 партнерами. Экспорт агропродукции за восемь месяцев составил 315 млн долларов. Власти планируют нарастить объемы до 1 млрд долларов к 2030 году.