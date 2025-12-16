В Башкирии средний размер потребкредита в ноябре составил 152 тысячи рублей

В ноябре средний размер выданных потребительских кредитов в Башкирии составил 152,8 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3% (в октябре текущего года — 154,8 тыс. руб.), сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Самый большой средний размер выданных кредитов наличными в регионах России в ноябре отмечался в Москве (307 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (249,3 тыс. руб.) и в Московской области (225,1 тыс. руб.).

Самое заметное снижение среднего чека потребкредита в ноябре по сравнению с октябрем показали Челябинская область (-9,3%), Татарстан (-6,6%) и Алтайский край (-4,9%). В Москве средний размер потребительского кредита не изменился за месяц, а в Санкт-Петербурге сократился на 2,8%.

В целом по стране в ноябре средний размер выданных потребительских составил 170,3 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%. Этот показатель снижается третий месяц подряд.

Майя Иванова