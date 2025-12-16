В Саратове расчистили Привокзальную площадь под будущую парковку

На Привокзальной площади в Саратове снесли общежитие, сообщили в пресс-службе правительства региона. Оно было в плохом состоянии, местные жители неоднократно просили расселить их из здания.

По решению главы региона Романа Бусаргина, городским властям выделили на это 100 млн руб. из регионального бюджета. На полученные средства 20 семей переехали из старого общежития.

Привокзальную площадь ждет благоустройство. Там оборудуют парковку на 130 мест. Также территорию расчистят от устаревших торговых павильонов и рекламных конструкций.

Марина Окорокова