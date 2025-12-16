Двое детей пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Удмуртии

Два легковых автомобиля Chevrolet Lanos и Lada Granta и грузовик FAW столкнулись на федеральной трассе в Игринском районе, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики. В числе пострадавших — водитель иномарки и двое несовершеннолетних.

40-летняя женщина за рулем Chevrolet Lanos не справилась с управлением и допустила выезд автомобиля на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком FAW под управлением 44-летнего водителя. Далее иномарка врезалась в автомобиль Lada Granta, двигавшийся в попутном направлении. Им управлял 34-летний водитель.

«В результате ДТП водитель автомобиля Chevrolet Lanos и ее пассажир — мальчик семи лет — получили травмы, еще одному пассажиру — девочке трех лет — оказана разовая медицинская помощь»,— говорится в сообщении. В ГАИ добавили, что несовершеннолетние находились в детских креслах.