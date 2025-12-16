Лавров похвалил четыре региона за приток мигрантов, разделяющих традиционные ценности

Калининградская, Нижегородская, Омская и Псковская области активнее других регионов создают условия для переезда иностранцев. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава МИД РФ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Лавров отметил, что в стране реализуют президентский указ о добровольном переселении иностранцев, разделяющих «традиционные российские духовно-нравственные ценности». «Сегодня можем констатировать, что достигнуты первые результаты,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — Особо хотел бы отметить Калининградскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую области, там создаются устойчивые и благоприятные условия».

Для реализации указа МИД работает с МВД и Агентством стратегических инициатив, отметил господин Лавров. Совместно с Россотрудничеством министерство организовывает ознакомительные поездки в регионы для журналистов и блогеров.

Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» в 2024 году. Документ устанавливает, что в целях «защиты основополагающих прав и свобод человека» лицам, «сделавшим свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ», предоставляется право получить разрешение на временное проживание (РВП) в особом порядке.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Ценности привлекут из-за границы».