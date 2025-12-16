Лавров похвалил четыре региона за приток мигрантов, разделяющих традиционные ценности
Калининградская, Нижегородская, Омская и Псковская области активнее других регионов создают условия для переезда иностранцев. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Господин Лавров отметил, что в стране реализуют президентский указ о добровольном переселении иностранцев, разделяющих «традиционные российские духовно-нравственные ценности». «Сегодня можем констатировать, что достигнуты первые результаты,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — Особо хотел бы отметить Калининградскую, Нижегородскую, Омскую, Псковскую области, там создаются устойчивые и благоприятные условия».
Для реализации указа МИД работает с МВД и Агентством стратегических инициатив, отметил господин Лавров. Совместно с Россотрудничеством министерство организовывает ознакомительные поездки в регионы для журналистов и блогеров.
Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» в 2024 году. Документ устанавливает, что в целях «защиты основополагающих прав и свобод человека» лицам, «сделавшим свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ», предоставляется право получить разрешение на временное проживание (РВП) в особом порядке.
