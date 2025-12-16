Генпрокуратура пресекла незаконный сбор денег с авиакомпаний в 15 аэропортах

Генеральная прокуратура РФ пресекла незаконный дополнительный сбор средств с авиакомпаний в аэропортах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что оператор аэропорта Горно-Алтайск брал с авиакомпаний плату за использование информационной платформы общего доступа для регистрации пассажиров. Аналогичные услуги за дополнительную оплату, несмотря на необходимость их включения в базовый тариф для пассажиров, были выявлены еще в 14 аэропортах России. В том числе дополнительный сбор осуществлялся в аэропортах Сочи, Калининграда и Екатеринбурга.

Материалы по делу были направлены в ФАС. В ведомстве отметили, что все вышеуказанные организации предупреждены о прекращении нарушающих антимонопольное законодательство действий. Ситуация находится на контроле у Генеральной прокуратуры.