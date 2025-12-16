ФАС выдала предупреждение самарскому аэропорту за взимание платы за регистрацию

Антимонопольная служба выдала предупреждение аэропорту Самары (Курумоч). Об этом сообщает Самарское УФАС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В управлении отмечают, что в аэропорту взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа для регистрации пассажиров. «Такие действия содержат признаки навязывания невыгодных условий договора авиакомпаниям», — отмечают в ведомстве.

Аналогичные нарушения выявлены в аэропортах Благовещенска, Волгограда, ГорноАлтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, ПетропавловскаКамчатского, Тобольска и Челябинска.

Руфия Кутляева