Володин призвал сделать жилье одинаково доступным для жителей всех регионов

Доступность жилья должна быть равной для жителей всех российских регионов независимо от разницы в их доходах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Господин Володин отметил, что для реализации этой инициативы следует учитывать разный уровень зарплаты и средней оплаты труда в субъектах РФ. Отдельно спикер Госдумы рассмотрел вопрос формирования цен на жилье. По его словам, этот процесс должен включать анализ спроса и реальных продаж.

«Когда речь идет об обеспечении жильем и детей-сирот, и врачей, и учителей, в том числе понимать, что без поддержки государства мы не решим эту задачу»,— добавил Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей России.

Спикер Госдумы отметил, что ввести дифференцированный подход к ипотеке в разных регионах будет сложно, однако возможен программно-целевой — для обеспечения жильем молодых специалистов.

