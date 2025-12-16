Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Снос ресторана в парке Победы запланирован на этой неделе

В Ярославле ресторан в парке 30-летия Победы планируется снести на текущей неделе. Об этом сообщили в мэрии в ответ на вопрос местной жительницы в Telegram-канале губернатора Михаила Евраева.

Фото: мэрия Ярославля

Власти добиваются демонтажа ресторана как самовольно возведенного объекта с весны 2025 года, после того как на муниципальной земле, сданной в аренду под летнюю веранду, появился двухэтажный объект.

Затем на протяжении полугода суды рассматривали ситуацию. Последнее решение было принято 21 октября: областной суд признал приказ о сносе объекта законным. Ранее СМИ сообщали, что собственнику ресторана предписано демонтировать постройку до 15 декабря.

