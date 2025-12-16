Ярославская область попала в число проблемных в Экорейтинге 2025 года

Ярославская область попала в проблемную зону в Экорейтинге регионов 2025 года. Рейтинг опубликовали его организаторы — Центр «Устойчивое развитие» Российского государственного геологоразведочного университета, Комитет по экологии ГД РФ, Российская ассоциация по связям с общественностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Российской ассоциации по связям с общественностью Фото: Telegram-канал Российской ассоциации по связям с общественностью

Рейтинг оценивал достижение показателей национального проекта «Экологическое благополучие», который стартовал в 2025 году. Также проводилась оценка жителями экологического состояния регионов и экспертная оценка.

Ярославская область (а также Забайкальский край) стала лидером снижения в общем рейтинге регионов по сравнению с прошлым годом. Также она заняла одно из последних мест в ЦФО (вместе с Тверской), попав в проблемную «красную» зону регионов, набравших менее шести баллов. Лучшими в ЦФО стали Липецкая и Московская области, набравшие 15–17 баллов.

Какие именно проблемы выявлены в Ярославской области, в рейтинге не указывается.

Антон Голицын