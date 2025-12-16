Школьника в Егорьевске ждет суд за несообщение о готовившемся нападении на школу

В Егорьевском городском суде заслушают дело школьника, обвиняемого в несообщении о преступлении. Как рассказали в пресс-службе судов Подмосковья, он не доложил правоохранителям о подготовке нападения на местную гимназию в январе 2024 года. Приговор фигуранту огласят 17 декабря.

Согласно материалам дела, юноша был другом подростка, придерживавшегося идеологии «Колумбайн» (организация с таким названием признана террористической в России и запрещена). Последний планировал устроить стрельбу в гимназии №10 Егорьевска. Следователи пришли к выводу, что обвиняемый умышленно не сообщил об участии своего друга в террористической организации.

О задержании 15-летнего школьника в Егорьевске сообщили в декабре 2023 года. В его доме нашли огнестрельное оружие. Против него возбудили уголовные дела о покушении на убийство и участии в террористической организации.

Никита Черненко