Обманувшие дольщиков руководители застройщика ЖК «Ломоносовъ» останутся в колонии

Руководители застройщика ЖК «Ломоносовъ» обжаловали решение Московского районного суда Петербурга по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Санкт-Петербургский городской суд отклонил доводы апелляционной жалобы и оставил приговор гендиректору ООО «Петрострой» Дмитрию Ипатову и гендиректору ООО «Альянс-Строй-Нева» Дмитрию Пономареву без изменений.

Летом 2025 года гособвинитель в ходе судебного заседания представил неопровержимые доказательства того, что Ипатов и Пономарев похитили средства 241 участника долевого строительства при осуществлении строительства ЖК в городе Ломоносов. Общая сумма ущерба составила более 490 млн рублей.

Таким образом, Ипатов и Пономарев продолжат отбывать наказание в колонии общего режима. Гендиректор ООО «Петрострой» проведет за решеткой семь лет, глава ООО «Альянс-Строй-Нева» — пять.

