Скончался строитель пермского ТРК «Семья»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в минувшие выходные на 71-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший топ-менеджер ГК «ЭКС» Андрей Стариков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Стариков

Фото: Андрей Коршунов Андрей Стариков

Фото: Андрей Коршунов

В начале нулевых Андрей Стариков возглавлял ООО «Э.К.С. Интернэшнл», а также был замгендиректора группы «ЭКС» по строительству. Фактически он отвечал за строительство первой и второй очереди ТРК «Семья» в Перми по адресу: ул. Революции, 13, в то время ставшего крупнейшим торгово-развлекательным комплексом в краевом центре. В конце 1990-х Андрей Стариков занимался приобретением для группы «ЭКС» акций пермского универсама и входил в число ближайших единомышленников бывшего губернатора Олега Чиркунова.

В 2009–2011 годах Андрей Стариков возглавлял краевую инвестиционную компанию — ОАО «Пермагростройзаказчик».