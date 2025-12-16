обновлено 12:48
Главой министерства по делам молодежи Тувы назначен Герой России Буян Куулар
На пост министра по делам молодежи Республики Тыва назначен Буян Куулар. Он прошел конкурс на эту должность по программе «Герои Тувы», сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг.
Буян Куулар уроженец Тувы. Он служил в разведывательном батальоне 55-й гвардейской мотострелковой горной бригады. В 2024 году его удостоили звания Героя России.
Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре прошлого года господин Куулар, победив на выборах в верховный хурал Тувы, вошел в состав фракции «Единой России». Однако тогда он отказался от политической карьеры и вернулся на СВО в составе ВС РФ.