Селлеры накололись на злоупотребления

Продавцы искусственных елок, украшений и нарядов отказываются работать на маркетплейсах в преддверии Нового года. 16 декабря некоторые крупные игроки полностью уберут из продажи эти товары. Так бизнес решил бороться с потребительским экстремизмом. Предприниматели ожидают, что после праздников в пункты выдачи заказов хлынут покупатели, которые захотят вернуть тематические товары, а это чревато серьезными убытками для селлеров. Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Некоторые крупные продавцы искусственных елок уже сбывают товар с минимальной маржой, чтобы освободить склады, а 17 декабря они планируют полностью прекратить продажи на маркетплейсах до Нового года, пишет издание Shopper's. Селлеры жалуются, что из-за поведения покупателей они вынуждены нести дополнительные расходы на логистику, а затем и на утилизацию искусственных деревьев. Как правило, они возвращаются продавцам в нетоварном виде. Четкого дедлайна для такого молчаливого протеста нет, но это уже становится трендом, рассказал основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко: «Мы в этом году продаем новогодние шары на елку. Я своей команде сказал делать это до 20 декабря. После эти товары запрещается продавать, даже если они у нас остаются в наличии.

И очень многие селлеры понимают, что если они будут предлагать какие-то позиции, допустим, 31 декабря-12 января, то товары вернутся и они за все это заплатят».

В прошлом году только за месяц россияне потратили на праздничные ели и игрушки более 6 млрд руб. При этом селлерам каждый 14-й новогодний товар в январе пришел обратно, писали «Известия». Как рассказывают “Ъ FM” участники рынка, доля возвратов в праздники может достигать 30% или даже 50%. Все из-за политики самих маркетплейсов — во многих случаях для того, чтобы сдать товар, не требуется внятного обоснования от покупателей. Поэтому и решить проблему могут только сами площадки, уверен владелец сети ПВЗ Артем Бобцов: «Когда у вас такой процент товаров от того объема, который люди забрали, едет обратно с ПВЗ в распределительный центр, потом возвращается со складов маркетплейсов к продавцам в потрепанном, непотребном виде, все это, конечно, не может продолжаться вечно. Сейчас мы видим, что площадки серьезно ужесточили правила по возвратам. Например, если вы в ПВЗ одежду забрали после примерки и подтверждения, что все в порядке, больше права на возврат у вас нет. В случае же, если вы решите по каким-то причинам ее вернуть, то это будет платной опцией».

В Ozon, например, уже заявили, что сократили допустимые сроки для возврата новогодних товаров с 14 до 7 дней. В Wildberries дополнительных мер не анонсировали. Впрочем, без елок покупатели не останутся. Селлеры заявляют, что временно сделают акцент на альтернативных каналах продажи: собственных сайтах и офлайн-точках. Тем самым они отказываются от существенной доли прибыли. А те, кто остаются на маркетплейсах, идут на большой риск, считает председатель и исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая: «Те, кто может себе это позволить, приостанавливают эти процессы. Скорее, это касается продавцов более дорогой продукции. Не хотелось бы, чтобы предприниматели теряли в продажах, потому что многие начинают покупать новогодние атрибуты в последний момент. Год был непростой, и селлеры надеются, что они как-то за новогодние праздники выровняют свои денежные потоки».

Многие продавцы пытаются бороться с необоснованными возвратами своими силами. Например, наклеивают специальные пломбы или бирки на товары, а в карточке указывают, что после их снятия вернуть изделие нельзя. Однако собеседники “Ъ FM” признают, что по сравнению с Законом о защите прав потребителей это не очень эффективные инструменты.

Анжела Гаплевская