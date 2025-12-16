Молодые медийщики Воронежа вышли в финал Школы атомных коммуникаций

Команда преподавателей и студентов Воронежского государственного университета (ВГУ) и Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) специальностей «Медиакоммуникации», «Военная журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика», «СМИ и интернет» совместно с представителями Нововоронежской АЭС примут участие в Школе атомных коммуникаций Mediaskills.

Фото: Роман Пышкин

Очный трехдневный интенсив будет проходит с 17 по 19 декабря 2025 года на площадке музея «Атом» на ВДНХ в Москве. Команде ВГУ предстоит подготовить коммуникационный проект, предполагающий креативные коллаборации Росатома, а команда ВГТУ должна будет разработать концепцию продвижения атомного города.

В этом году количество команд увеличилось в два раза. Образовательный проект, реализация которого началась в 2022 году, стал еще более масштабным. Участниками очного этапа стали 12 команд студентов из 10 регионов страны, успешно прошедшие отборочный этап.

От действующих профессионалов медиасферы слушатели школы узнают, как меняется потребление контента, какие форматы востребованы сегодня, как доносить сложные темы в условиях цифровой среды, каким должен быть медиаспециалист будущего. Эксперты атомной отрасли познакомят молодых медийщиков с атомной промышленностью, которой в этом году исполнилось 80 лет.

Проект реализуется Электроэнергетическим дивизионом Росатома (концерн «Росэнергоатом») при поддержке Информационных центров по атомной энергии, в партнерстве с Медиа Группой «Бизнес и точка» и Мастерской новых медиа.

Отметим, что в прошлом году победителем Школы атомных коммуникаций Mediaskills стала команда Воронежского госуниверситета, разработавшая коммуникационный проект «Атомный гастротур», направленный на укрепление имиджа Росатом как эко-ответственной организации. При поддержке Нововоронежской АЭС проект был реализован, получив высокое признание от жюри премии RuPoR, «Серебряный лучник». Помимо этого, проект «Атомные гастротуры» — «PROчувствуйЭКО» признан лучшим имиджевым проектом топливно-энергетического комплекса России в рамках Национальной коммуникационной премии «КонТЭКст».

Цель Школы атомных коммуникаций Mediaskills - дать атомной отрасли специалистов, умеющих работать с информацией и деловой повесткой, ориентированных на позитивные изменения в экономике и готовых формировать мультиформатный контент о промышленном потенциале и экономике регионов России. Проект призван решить проблему профессиональных кадров в СМИ и digital, и сформировать новое поколение «бизнес-медийщиков», готовых трудиться в экономике России 21 века.

Школа атомных коммуникаций Mediaskills - долгосрочный проект в гибридном формате. Вхождение в отрасль и обучение деловой журналистике продолжится и после очного обучения в Москве. Когда студенты вернутся в родные регионы, их ожидают практики в редакциях СМИ-партнеров, экскурсии на АЭС.