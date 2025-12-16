Более 80 мероприятий для профессионалов и любителей

Курорт Сбера «Манжерок» готов к насыщенному событийному зимнему сезону. На горнолыжных склонах и в сноупарке пройдут десятки мероприятий, включая соревнования всероссийского уровня, любительские старты, инклюзивные события и бесплатные мастер-классы. Ожидается, что в них примут участие свыше 3000 спортсменов, а общее число зрителей превысит 10000 человек.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Календарь сезона включает более 80 спортивных соревнований по горным лыжам, сноуборду и лыжным гонкам. Среди ключевых дисциплин: слалом, слалом-гигант, фан-кросс, бенкед-слалом, джиббинг и биг-эйр.

Особое место займут соревнования национального календаря – Финал Кубка России и Чемпионат России по горнолыжному спорту. Главные старты российских горнолыжников сезона 2025/2026 запланированы с 11 по 19 марта 2026 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

В течение сезона также пройдут этапы Первенства России, Кубка Сибири, Кубка Республики Алтай, Кубка курорта «Манжерок» и турнир «СибМастерс».

Курорт продолжает развивать направление инклюзивного спорта. Для соревнований с участием спортсменов с инвалидностью предусмотрена специальная адаптация трасс и сопровождение обученными волонтерами, это обеспечивает безопасность и комфорт для всех участников.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Наша стратегическая задача — не просто проводить соревнования, а создавать устойчивую спортивную среду для всех. «Манжерокер», бесплатный ски-пасс для детей, инклюзивные программы — это инвестиции в будущее. Мы хотим, чтобы любовь к горам и спорту прививалась с самого детства, а наш курорт был по-настоящему семейным и доступным пространством.

«Манжерок» — единственный курорт в стране, который предоставляет детям до 10 лет бесплатный доступ на все склоны, и мы гордимся этим»,— заявил генеральный директор курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Важнейшая часть философии курорта — популяризация горнолыжного спорта. Для любителей пройдет серия стартов «Манжерокер», ставших уже популярными, где начинающие горнолыжники и сноубордисты на учебном склоне и трассах средней сложности оттачивают свое мастерство. В этом сезоне для детей и взрослых пройдет 8 этапов. Участие — бесплатное, все спортсмены получают памятные медали, а победители — призы от партнеров.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Сердцем фристайла на курорте является сноупарк площадью 25 000 м2. Его исключительная подготовка высоко ценится райдерами со всей страны, оторые называют его лучшим в России. Здесь пройдут соревнования по джиббингу и биг-эйру, которые соберут ведущих любителей и профессионалов этих зрелищных дисциплин.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Манжерок» — современный всесезонный курорт в Республике Алтай, предлагающий развитую инфраструктуру для отдыха, спорта и проведения мероприятий любого масштаба. Высокое качество и разнообразие трасс, сертифицированных для проведения соревнований высокого уровня, делает его одной из ключевых спортивных площадок Сибири и России.

ООО «ВК «Манжерок»