Директор Нововоронежской АЭС стал призером правительственной премии «Признание — 2025»

В День Конституции России, 12 декабря, директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров на торжественной церемонии был отмечен премией «Признание. Все для Победы». Организатором премии выступило правительство Воронежской области.

Фото: Константин Толоконников

Премия стала преемницей региональной премии «Лидер года», которая вручалась в области на протяжении шестнадцати лет.

Лауреатов поздравил губернатор Александр Гусев, подчеркнув значимость появления награды, присуждаемой патриотам страны.

В число награждённых вошли представители волонтёрских групп, медицинские работники, педагоги, многодетные родители, руководители предприятий различных масштабов, предприниматели, а также представители органов власти и общественных объединений. Все эти люди объединяют вокруг себя уже много лет тысячи неравнодушных людей.

«Эта награда — оценка работы команды неравнодушных единомышленников. Хочу отметить, что в этом году атомная отрасль отмечает 80-летний юбилей, который проходит под девизом гордости, вдохновения и мечты. Я искренне горд за коллектив Нововоронежской АЭС и все достижения, которые сопровождали нас в уходящем году. А подобные награды вдохновляют нас на новые свершения. Мы уже ставим новые цели, чтобы отрасль всегда была на шаг впереди, и, конечно, мечтаем, чтобы заданную планку поддержала молодежь, приходящая сегодня в нашу большую команду», - подчеркнул Владимир Поваров.

Модерацию мероприятия осуществляла телекомпания «TV Губерния» при содействии общественной организации «Гражданское собрание "Лидер"». Премия вручалась за помощь защитникам Отечества.