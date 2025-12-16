Директор Нововоронежской АЭС стал призером правительственной премии «Признание — 2025»
Премия присуждается патриотам страны
В День Конституции России, 12 декабря, директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров на торжественной церемонии был отмечен премией «Признание. Все для Победы». Организатором премии выступило правительство Воронежской области.
Премия стала преемницей региональной премии «Лидер года», которая вручалась в области на протяжении шестнадцати лет.
Лауреатов поздравил губернатор Александр Гусев, подчеркнув значимость появления награды, присуждаемой патриотам страны.
В число награждённых вошли представители волонтёрских групп, медицинские работники, педагоги, многодетные родители, руководители предприятий различных масштабов, предприниматели, а также представители органов власти и общественных объединений. Все эти люди объединяют вокруг себя уже много лет тысячи неравнодушных людей.
«Эта награда — оценка работы команды неравнодушных единомышленников. Хочу отметить, что в этом году атомная отрасль отмечает 80-летний юбилей, который проходит под девизом гордости, вдохновения и мечты. Я искренне горд за коллектив Нововоронежской АЭС и все достижения, которые сопровождали нас в уходящем году. А подобные награды вдохновляют нас на новые свершения. Мы уже ставим новые цели, чтобы отрасль всегда была на шаг впереди, и, конечно, мечтаем, чтобы заданную планку поддержала молодежь, приходящая сегодня в нашу большую команду», - подчеркнул Владимир Поваров.
Модерацию мероприятия осуществляла телекомпания «TV Губерния» при содействии общественной организации «Гражданское собрание "Лидер"». Премия вручалась за помощь защитникам Отечества.