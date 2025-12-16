АвтоВАЗ сократит производство Lada до 325 тыс. машин в 2025 году

Объем производства Lada составит 325 тыс. единиц по итогам 2025 года, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. В прошлом компания выпустила почти 525,6 тыс. машин Lada.

«Да, безусловно, это меньше, чем в 2024 году, но тем не менее, как я уже сказал, нам пришлось стабилизировать вот наше производство в зависимости от реальных продаж, от спроса на продукцию»,— пояснил господин Соколов в комментарии телеканалу «Россия 24».

В ноябре глава АвтоВАЗа прогнозировал, что объем производства Lada в 2026 году может достичь 400 тыс. единиц. Это станет возможно, уточнял Максим Соколов, если общий рынок легковых авто в России составит 1,5 млн авто.