Более 2,5 тыс. разделяющих традиционные ценности иностранцев переехали в Россию

Более 2,5 тыс. иностранных семей переехали в Россию из-за рубежа по упрощенной схеме для разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом на конференции в ТАСС сообщила член думского комитета по международным делам Мария Бутина. По ее словам, многие из приехавших — жители Германии, Франции, США, Австралии и Италии.

Также госпожа Бутина указала, что эти семьи «далеко не всегда» выбирают для проживания Москву и Подмосковье, большой популярностью пользуются также Краснодарский край, Калужская и Иркутская области.

Возможность переехать в Россию по схеме о согласии с ценностями предусмотрена указом президента Владимира Путина, подписанном в августе 2024 года. Согласно указу, иностранцы, которые выступают против навязывания «деструктивных неолиберальных идеологических установок» в своей родной стране и поддерживают российские ценности, могут переехать в Россию в упрощенном порядке. Документ дает таким иностранцам право получить разрешение на временное проживание в стране без подтверждения владения русским языком, а также знания истории России и основ законодательства РФ.

В октябре МВД сообщало, что с начала 2025 года гражданство по такой схеме получили 344 иностранных гражданина. Также с начала года 3 тыс. иностранцев получили разрешение на временное проживание, из них 2 тыс. — в связи с обучением в московских вузах.

Полина Мотызлевская