В общежитии Данилова убиты двое мужчин

В Данилове в комнате общежития были убиты двое мужчин 59 и 68 лет, 47-летний подозреваемый задержан. Об этом сообщили в следственном управлении СК России.

Фото: СУ СК России по Ярославской области

Следователи установили, что ночью 16 декабря в общежитии на улице Земляной Вал трое мужчин употребляли алкоголь. «На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес удары ножом своим оппонентам 59 и 68 лет в область тела»,— рассказали в управлении.

По информации областного УМВД, ранения были нанесены кухонным ножом в спину.

Пострадавшие умерли от полученных ранений. Подозреваемого задержали в зале ожидания на железнодорожном вокзале. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Они готовят ходатайство в суд для ареста подозреваемого и проводят следственные действия для выяснения обстоятельств.

Алла Чижова