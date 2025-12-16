Владельцу цирка-шапито объявили предостережение за неуведомление о гастролях в Сызрани

Индивидуальному предпринимателю — владельцу цирка-шапито объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Предприниматель не проинформировал управление о запланированных гастролях, которые начались с 22 ноября на территории Сызрани около ТЦ «Мираж». Таким образом владелец цирка нарушил положение о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

Руфия Кутляева