Премьер Финляндии Орпо: у ЕС не остается вариантов, кроме конфискации активов РФ

У Европы больше нет альтернатив помощи Украине в послевоенном восстановлении, кроме использования замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

«Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов»,— сказал господин Орпо в интервью газете The Financial Times.

12 декабря Совет Евросоюза утвердил бессрочную блокировку замороженных российских активов, сумма которых достигает €210 млрд. При этом большая часть — около €185 млрд — лежит в бельгийском депозитарии Euroclear. В конце недели страны ЕС рассчитывают принять окончательное решение по использованию этих средств для «репарационного кредита» Украине. При этом против данной инициативы, писал Euroactiv, выступили уже семь стран — к Бельгии, Венгрии и Словакии присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.