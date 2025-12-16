Суд приостановил работу «Сибэнергоугля» за нарушение промбезопасности

Новокузнецкий райсуд Кемеровской области приостановил работу ООО «Сибэнергоуголь» сроком на 90 суток. Компанию признали виновной в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ), сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

Судом установлено, что организация вела открытые горные работы с отступлением от проектных решений и плана развития горных работ со второго по четвертый квартал 2025 года. Проектной документацией была предусмотрена высота уступов не более 15 м и ширина берм безопасности между уступами не менее 15 м. Однако в действительности высота уступов на отдельных участках составляла от 60 до 70 м. Кроме того, работы осуществлялись без оставления берм безопасности и без разноски вышележащих горизонтов, что привело к образованию опасной зоны, говорится в сообщении суда.

Представители «Сибэнергоуголь» с выявленными нарушениями согласились.

ООО «Сибэнергоуголь» ведет свою деятельность с 2001 года. Предприятие является правопреемником дочерней компании холдинга «Кузбассразрезуголь» ОАО «Разрез Листвянский» в части прав и обязанностей, установленных лицензией на добычу каменного угля в Новокузнецком районе Кемеровской области. По данным ЕГРЮЛ, с 2024 года единственный учредитель компании — АО «Резервуголь» (принадлежит Светлане Богатыревой).

