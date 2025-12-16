Глава Удмуртии: сдвиги графиков газификации участков участников СВО недопустимы

Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал недопустимым сдвиги планов по установке оборудования для газификации на участках ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Об этом он сказал во время ежегодного доклада на сессии Госсовета Удмуртии 16 декабря.

«Никакие сдвижки планов от ранее утвержденных графиков недопустимы. Если по объективным обстоятельствам наши коллеги из Межрегионгаза или мы не успеваем строительную часть, значит, обеспечьте семьи дровами»,— добавил глава региона.

В 2025 году мерой поддержки по субсидированию покупки и установке оборудования для газификации воспользовалась 361 семья.