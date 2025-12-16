Великобритания обманывает ЕС, заявляя о стремлении президента США Дональда Трампа прийти к компромиссу с Россией в «погоне за финансовой выгодой». Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Утверждается, что Россия обещала Белому дому направить принадлежащие ей суверенные активы, обездвиженные в Европе, на реализацию совместных проектов»,— указано в сообщении. Это обещание якобы является стимулом для господина Трампа, отметили в СВР.

В российском ведомстве подчеркнули, что «британские чиновники доводят до брюссельских евробюрократов недостоверные сведения». Также СВР обвинила Лондон в призывах к Еврокомиссии оправдать изъятие российских активов за счет «лазеек» в законодательстве.