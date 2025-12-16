В Ярославской области выполнен годовой план по числу полетов санавиации

В Ярославской области в этом году вертолет санитарной авиации вылетал на помощь 47 раз — столько вылетов было запланировано властями. О выполненной работе сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В семи случаях помощь воздушной скорой потребовалась детям. Всего в воздухе вертолет провел 109 часов 33 минуты. Пациентов забирали из Угличского, Рыбинского, Ростовского, Даниловского и Переславль-Залесского округов в Ярославль. Два раза людей перевозили в Москву и Санкт-Петербург, один раз, наоборот, — привезли из Ивановской области.

Контракт на авиационные работы с АО «Национальная служба санитарной авиации» из Санкт-Петербурга был расторгнут по соглашению сторон в конце ноября. Подрядчик получил 27,1 из 27,2 млн руб.