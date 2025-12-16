В Челябинской области 50% детей мигрантов не прошли тест по русскому языку

Почти 50% детей иностранцев, допущенных к тестированию для поступления в школы Челябинской области, успешно справились с заданиями. Всего на 1 декабря 2025 года к процедуре допустили 715 детей или 80% от всех заявившихся, сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона в ответе на запрос «Ъ-Южный Урал».

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

По данным на начало декабря, всего в образовательные организации Челябинской области поступило 887 заявлений на обучение детей мигрантов. Из них 836 человек смогли перейти к следующему этапу процедуры. Остальные сдали неполный пакет документов. Чаще всего недоставало справок, подтверждающих изучение русского языка за рубежом, а также документов, подтверждающих трудовую деятельность родителей. Всем предоставляются необходимые консультации по формированию полного пакета документов.

«К процедуре тестирования было допущено 715 детей. По итогам проверки успешно с тестом справились почти 50% детей от общего числа допущенных. Для остальных основной причиной неудачи стал недостаточный уровень владения русским языком, не соответствующий требуемым нормам»,—говорится в ответе минобронауки региона. Таким образом в школы попали только 40% детей-иностранцев от общего числа заявившихся.

Ранее в ведомстве сообщали, что неисправившимся с тестированием детям предлагают пройти обучение продолжительностью от трех месяцев.

Запрет о зачислении детей мигрантов в школы без прохождения теста на знание русского языка действует в РФ с 1 апреля.